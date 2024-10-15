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12:30, 15 октября 2024 года В Орловской области почти не отмечено случаев отравлений грибами В 2024-м году зарегистрирован всего один такой случай.





В Орловской области почти не отмечено случаев отравлений грибами за истекший период 2024-го года. Управление Роспотребнадзора по региону заявило всего об одном таком факте. Для сравнения, в 2023-м году грибами отравились восемь человек.



В ведомстве отметили, что отравления грибами проходят намного тяжелее других пищевых отравлений. В Роспотребнадзоре призвали любителей грибов придерживаться правил сбора, покупки и готовки.



Симптомами отравления грибами чаще всего являются тошнота, рвота, боль в животе. При поражении центральной нервной системы наблюдаются судороги, нарушения зрения, бред, галлюцинации.





Артем Ежаков





