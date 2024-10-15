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11:14, 15 октября 2024 года В Орловской области изучают причины массовой гибели животных и птиц Точные причины их смерти выясняют специалисты.



Фото: Управление эконадзора и природопользования

В сентябре – октябре управление эконадзора вместе с коллегами проверило охотничьи угодья в Должанском районе. Поводом стали обращения граждан по поводу нахождения тел животных и птиц.



На полях специалисты нашли разбросанное зерно красного цвета, а рядом – тела ворона, вяхиря, трех канюков и барсука.



Образцы зерна и тела направлены на лабораторные исследования, сообщили в региональном управлении эконадзора и природопользования.











Артем Ежаков





