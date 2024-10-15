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13:00, 15 октября 2024 года Орловец вмешался в супружескую ссору и получил проблемы с законом Разрешить конфликт он решил силой.





Орловские полицейские установили подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. О преступлении сообщили из больницы, куда поступил пострадавший.



Как рассказали в пресс-службе управления МВД России по Орловской области, мужчина поссорился с супругой. В конфликт вмешался сосед и сломал ему ребра, из-за чего повредилось еще и легкое.



Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.





Артем Ежаков





