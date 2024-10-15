вторник 15.10.2024 15:26:59 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

14:18, 15 октября 2024 года

В Орле определено 14 мест для установки уличных укрытий

Вопрос об их дополнительной установке пока прорабатывается.


Во взаимодействии с ГУ МЧС России по Орловской области, управлениями ФСБ и МВД по региону, а также мэрией Орла определено 14 мест установки уличных укрытий. Это следует из ответа начальника управления по делам ГО и ЧС и пожарной безопасности Орловской области Александра Костина на соответствующий запрос сайта "Вести-Орел" об установке дополнительных укрытий в общественных местах областной столицы.

Сейчас в Орле пять таких укрытий. Они расположены около сквера Комсомольского, сквера Ермолова, в парке Победы, в Детском парке и рядом с площадью Ленина. Они должны быть способны защитить население от обломков и осколков сбитых беспилотных летательных аппаратов и ракетоносителей.

Ранее сообщалось, что в случае увеличения угрозы количество таких укрытий в областном центре может возрасти. Во время объявления реальной ракетной опасности в регионе 4 октября люди пользовались ими. Как следует из ответа для редакции, вопрос о дополнительной установке укрытий в Орле еще прорабатывается. Конкретные места озвучены не были.


Артем Ежаков
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.