Главная » Новости



14:18, 15 октября 2024 года В Орле определено 14 мест для установки уличных укрытий Вопрос об их дополнительной установке пока прорабатывается.





Во взаимодействии с ГУ МЧС России по Орловской области, управлениями ФСБ и МВД по региону, а также мэрией Орла определено 14 мест установки уличных укрытий. Это следует из ответа начальника управления по делам ГО и ЧС и пожарной безопасности Орловской области Александра Костина на соответствующий запрос сайта "Вести-Орел" об установке дополнительных укрытий в общественных местах областной столицы.



Сейчас в Орле пять таких укрытий. Они расположены около сквера Комсомольского, сквера Ермолова, в парке Победы, в Детском парке и рядом с площадью Ленина. Они должны быть способны защитить население от обломков и осколков сбитых беспилотных летательных аппаратов и ракетоносителей.



Ранее сообщалось, что в случае увеличения угрозы количество таких укрытий в областном центре может возрасти. Во время объявления реальной ракетной опасности в регионе 4 октября люди пользовались ими. Как следует из ответа для редакции, вопрос о дополнительной установке укрытий в Орле еще прорабатывается. Конкретные места озвучены не были.





Артем Ежаков





