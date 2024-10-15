Под Орлом автолюбительница не справилась с управлением на мокрой дороге
Женщина получила травмы.
Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области
Утром 14 октября на четвертом километре автодороги "2-я Васильевка – Покровское – Федоровка" произошло ДТП. По информации регионального управления Госавтоинспекции, автолюбительница на "Ладе Гранта" не учла погодные условия и особенности машины, не справилась с управлением и съехала в кювет, где легковушка опрокинулась.
С травмами женщина обратилась в Покровскую ЦРБ. Там ей помогли и направили в областную больницу.