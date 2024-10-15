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10:00, 15 октября 2024 года Под Орлом автолюбительница не справилась с управлением на мокрой дороге Женщина получила травмы.



Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области

Утром 14 октября на четвертом километре автодороги "2-я Васильевка – Покровское – Федоровка" произошло ДТП. По информации регионального управления Госавтоинспекции, автолюбительница на "Ладе Гранта" не учла погодные условия и особенности машины, не справилась с управлением и съехала в кювет, где легковушка опрокинулась.



С травмами женщина обратилась в Покровскую ЦРБ. Там ей помогли и направили в областную больницу.





Артем Ежаков





