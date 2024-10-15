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9:30, 15 октября 2024 года В Орловской области разрешили отстрел десяти кабанов Это связано с угрозой возникновения и распространения африканской чумы свиней.





Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области издал приказ о регулировании численности охотничьих ресурсов. Документом разрешается отстрел десяти кабанов из-за угрозы возникновения и распространения африканской чумы свиней.



В охоте можно использовать только огнестрельное оружие. Запрещена добыча кабанов загоном, нагоном, с применением собак охотничьих пород, за исключением добора раненых кабанов. Разрешена охота по 8 ноября.



Документом предписывается уничтожить добычу в соответствии с законодательством, но разрешено и личное потребление – после получения отрицательного результата на заболевание.



Подробно с приказом и угодьями, где разрешена охота, можно ознакомиться на сайте областного правительства.





Артем Ежаков





