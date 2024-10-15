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9:00, 15 октября 2024 года
В Орле на "зебре" сбили женщину и мальчикаОба пешехода получили травмы.
Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области
В семь часов вечера 14 октября на 1-й Курской в Орле случилось ДТП. По информации регионального управления ГАИ, водитель "Лады Весты" сбила женщину и девятилетнего мальчика.
Пешеходы переходили дорогу по нерегулируемой "зебре". Оба получили травмы, но госпитализация не понадобилась. Пострадавших отпустили домой.
За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировали 15 ДТП, пострадали четыре человека.
Артем Ежаков
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