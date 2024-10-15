Студенты орловского техникума готовят сухие супы для бойцов СВО
Наборы быстрого приготовления в ближайшее время отправят в зону СВО.
Фото: скриншот из видео мэрии Орла
Студенты орловского техникума сферы услуг готовят сухие супы для бойцов СВО. Недавно они передали очередную партию в администрации города Орла. Наборы быстрого приготовления войдут в состав гуманитарных грузов и отправятся в ближайшее время к нашим землякам на фронт.
На этот раз студенты техникума изготовили гречневые супы. До этого бойцам ребята отсылали борщ и лапшу. Рецептом и технологией приготовления по-настоящему домашнего блюда поделилась мастер производственного обучения Екатерина Кириченко:
"Мы отварили гречку, высушили ее в пароконвектомате и довели до сухого состояния. Также мы высушили морковь, лук и картофельное пюре. Затем все эти ингредиенты были перемолоты и расфасованы по порциям. На один пакетик приходится примерно две ложки смеси. Чтобы приготовить суп, достаточно залить его кипятком, а при желании можно добавить тушенку".
Ингредиенты для супов приносят педагоги и обучающиеся техникума. В учебном заведении даже существует волонтерский отряд, который собирает средства для приобретения необходимых продуктов.