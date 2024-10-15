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8:40, 15 октября 2024 года В Орле ограничили движение транспорта по улице Покровской Неудобства связаны с обустройством водоотводных лотков.



Фото: архив

В Орле с 15 октября по 15 ноября ограничили движение транспорта по улице Покровской в районе примыкания к улице Советской. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это связано с проведением работ по обустройству водоотводных лотков.



В мэрии напомнили, что временное ограничение означает, что в определенные периоды времени на данном участке дороги будет работать специальная техника, которая может создавать помехи для проезда автомобилей и движения пешеходов.





Сергей Мерцалов





