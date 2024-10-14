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21:00, 14 октября 2024 года В орловском театре "Русский стиль" открылся новый сезон Его начали с премьерного спектакля по пьесе Михаила Рощина "Муж и жена снимут комнату".







В орловском театре "Русский стиль" открылся новый сезон. Он начался с премьеры спектакля по пьесе Михаила Рощина "Муж и жена снимут комнату" - трогательной истории о молодой семье, которая только начинает свой путь и сталкивается с первыми бытовыми трудностями.



Это сезон стал юбилейным для театра - "Русский стиль" отмечает свое 30-летие. После премьеры зрители смогли вспомнить, как все начиналось, посмотрев небольшой фильм.



В этот день многие пришли с подарками и цветами, говорили самые добрые слова и желали театру только процветания. Впереди - новый сезон, который, как всегда, будет радовать преданных поклонников.





Эва Стасюлевич





