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20:30, 14 октября 2024 года Фельдшер из Орла записывает видеоролики по оказанию первой помощи Вячеслав Гольцов делает это после работы, используя собственную технику.







В социальных сетях Орловской станции скорой помощи появились инструкции по оказанию первой медицинской помощи. Профилактические ролики создает фельдшер южной подстанции Вячеслав Гольцов. Он записывает их в свободное от работы время на собственном оборудовании.



В своих роликах Вячеслав рассказывает, как действовать в различных ситуациях: если человек потерял сознание или не дышит, если кто-то рядом подавился, если у кого-то кровотечение или укусила змея. За видеотворчеством орловского фельдшера наблюдала Елена Литинская.





Елена Литинская





