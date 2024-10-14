Фельдшер из Орла записывает видеоролики по оказанию первой помощи
Вячеслав Гольцов делает это после работы, используя собственную технику.
В социальных сетях Орловской станции скорой помощи появились инструкции по оказанию первой медицинской помощи. Профилактические ролики создает фельдшер южной подстанции Вячеслав Гольцов. Он записывает их в свободное от работы время на собственном оборудовании.
В своих роликах Вячеслав рассказывает, как действовать в различных ситуациях: если человек потерял сознание или не дышит, если кто-то рядом подавился, если у кого-то кровотечение или укусила змея. За видеотворчеством орловского фельдшера наблюдала Елена Литинская.