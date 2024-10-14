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20:00, 14 октября 2024 года Фильм "Черные глубины Ладоги" активно шагает по стране О том, как проходила экспедиция, рассказывает видеофасад в центре Москвы.







Фильм "Черные глубины Ладоги", созданный совместно клубом "Диво" и ГТРК "Орел", активно шагает по стране. Первыми его зрителями стали 300 школьников и студентов из Москвы. За месяц документальную ленту онлайн увидели тысячи людей.



Фильм показали в семи государственных телевизионных и радиовещательных компаниях России. О том, как проходила экспедиция, рассказывает видеофасад в центре столицы. За неделю ролик посмотрели 3,5 миллиона человек.



Погрузиться в черные глубины Ладоги на большом экране смогут и жители Орла. Премьерный показ пройдет 15 ноября в центре на Кромском шоссе.





Юлия Опанасюк





