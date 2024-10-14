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19:30, 14 октября 2024 года В Орле состоялся круглый стол с участниками конкурсов педагогического мастерства Этих людей можно по праву назвать гордостью педагогического сообщества Орловской области.







В Орле состоялся круглый стол с участниками конкурсов педагогического мастерства. В этом году в региональных этапах Всероссийских конкурсов профмастерства приняли участие более 200 педагогов Орловщины. Они с честью прошли через сложные испытания и достойно представили наш регион на всероссийском уровне.



В институте усовершенствования учителей собрались участники конкурсов и те, кто помогал им готовиться. Этих людей можно по праву назвать гордостью педагогического сообщества Орловской области. О достижениях наших педагогов расскажет Татьяна Тимохина.





Татьяна Тимохина





