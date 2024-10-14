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19:00, 14 октября 2024 года Орловские священники передали десантникам водовоз Спецтехника была доставлена в Кореневский район Курской области.



Фото: Орловская митрополия

Благочинный храмов Центрального округа Орловской епархии протоиерей Василий Иванов и исполняющий обязанности наместника Свято-Успенского мужского монастыря игумен Тихон (Гладких) навестили десантников в Кореневском районе Курской области. Они передали бойцам водовоз. Перед этим спецтехнику освятил митрополит Орловский и Болховский Тихон.



Как сообщили в Орловской митрополии, военнослужащие давно мечтали о такой машине и обращались с соответствующей просьбой к Орловской епархии и руководству региона. С появлением водовоза проблема с доставкой воды будет полностью решена.













Сергей Мерцалов





