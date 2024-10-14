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15:17, 14 октября 2024 года В центре Орла из школы эвакуировали персонал и учеников Причиной ЧП стало сообщение о возгорании.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

14 октября из школы на улице Максима Горького в Орле были эвакуированы все сотрудники и ученики после сообщения о возгорании. На место происшествия незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения.



- Прибывшие сотрудники МЧС России провели разведку и установили, что произошло загорание светильника в спортзале, - сообщили в пресс-службе регионального ведомства.



Сотрудники школы самостоятельно справились с возгоранием, используя огнетушитель. На месте происшествия работали 8 специалистов и 2 единицы техники МЧС России. К счастью, никто не пострадал.





Сергей Мерцалов





