В центре Орла из школы эвакуировали персонал и учеников
Причиной ЧП стало сообщение о возгорании.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
14 октября из школы на улице Максима Горького в Орле были эвакуированы все сотрудники и ученики после сообщения о возгорании. На место происшествия незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения.
- Прибывшие сотрудники МЧС России провели разведку и установили, что произошло загорание светильника в спортзале, - сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Сотрудники школы самостоятельно справились с возгоранием, используя огнетушитель. На месте происшествия работали 8 специалистов и 2 единицы техники МЧС России. К счастью, никто не пострадал.