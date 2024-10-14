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17:00, 14 октября 2024 года

Студентка из Орла примерила на себя роль рыбопереработчика на заводе Дальнего Востока

В течении двух месяцев Софья Юрова осваивала особенности работы на производстве.



Студентка Орловского государственного университета Софья Юрова стала первой в своём регионе, кто освоил профессию рыбопереработчика на дальневосточном заводе, расположенном у берегов Охотского моря. В течение двух месяцев она изучала особенности работы на производстве. Её заработная плата зависела от объёма выработки и составляла в среднем от 80 000 рублей.

- Я поехала туда, потому что это моя давняя мечта, а попасть на Камчатку самостоятельно довольно дорого, - рассказала Софья. - А так я смогла совместить приятное с полезным - и путешествие, и работу.

В этом году на рыбоперерабатывающих предприятиях Дальнего Востока трудилось более 4 тысяч студентов. Софье предстояло работать на заводе в посёлке Ичинский Камчатского края. Ребята занимались полным циклом переработки рыбы: горбуши, нерки и кижуча, а также их консервированием. Более подробно о путешествии студентки расскажет Владимир Маряшин.


Владимир Маряшин
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