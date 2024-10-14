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18:30, 14 октября 2024 года В Орле назвали имя лучшего наставника "Орлят России" Конкурс прошел в регионе впервые.







В Орловской области впервые прошел конкурс на звание лучшего наставника "Орлят России". В борьбу вступили более 30 наставников из числа старшеклассников, в финал вышли 10.



По результатам всех конкурсов первое место заняла старшеклассница из орловской школы №31 Елизавета Семашко.



Программа "Орлята России" действует в регионе всего год. В прошлом году в ней участвовало всего восемь школ со всей области и несколько классов, а сегодня задействованы более 600 классов.





Екатерина Габова





