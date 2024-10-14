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16:30, 14 октября 2024 года В Орловской области стартовал второй этап акции "Сообщи, где торгуют смертью" Он продлится с 14 по 25 октября.



Фото: архив

В период с 14 по 25 октября 2024 года в Орловской области проходит второй этап акции "Сообщи, где торгуют смертью". Ее цель - привлечь внимание общественности к проблеме незаконного оборота наркотиков. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.



Орловцы могут сообщить о любых нарушениях законодательства, связанных с наркотиками и психотропными веществами, по следующим круглосуточным телефонам:



- Телефон доверия УМВД России по Орловской области: (4862) 41-38-56.

- Дежурная часть УМВД России по Орловской области: 02 (с мобильного 102), (4862) 43-32-32.

- БУЗ ОО "Орловский наркологический диспансер": (4862) 77-07-03.

- Молодежный телефон доверия (консультация психолога): (4862) 44-52-55.



Кроме того, информацию о рекламе наркотических средств и психотропных веществ на асфальте, зданиях и сооружениях, можно отправить на адрес электронной почты: narkostop57@mvd.ru.

















Сергей Мерцалов





