В Орловской области стартовал второй этап акции "Сообщи, где торгуют смертью"
Он продлится с 14 по 25 октября.
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В период с 14 по 25 октября 2024 года в Орловской области проходит второй этап акции "Сообщи, где торгуют смертью". Ее цель - привлечь внимание общественности к проблеме незаконного оборота наркотиков. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.
Орловцы могут сообщить о любых нарушениях законодательства, связанных с наркотиками и психотропными веществами, по следующим круглосуточным телефонам:
- Телефон доверия УМВД России по Орловской области: (4862) 41-38-56.
- Дежурная часть УМВД России по Орловской области: 02 (с мобильного 102), (4862) 43-32-32.
- БУЗ ОО "Орловский наркологический диспансер": (4862) 77-07-03.
- Молодежный телефон доверия (консультация психолога): (4862) 44-52-55.
Кроме того, информацию о рекламе наркотических средств и психотропных веществ на асфальте, зданиях и сооружениях, можно отправить на адрес электронной почты: narkostop57@mvd.ru.