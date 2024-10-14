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14:59, 14 октября 2024 года Орловчанка заняла пятое место на первенстве мира по карате Валерия Милованова оказалась сильнее спортсменок из Румынии, Австрии, Испании и Канады и завершила вничью поединок с египтянкой.



Фото: "Орел-Карат"

Орловчанка Валерия Милованова заняла пятое место на первенстве мира по карате.



Соревнования среди спортсменов 14-15 лет состоялись в итальянской Венеции. Наша спортсменка выступала на турнире в весовой категории свыше 61 килограмма и провела шесть поединков.



Валерия Милованова оказалась сильнее спортсменок из Румынии, Австрии, Испании и Канады. Встречу с египтянкой Валерия Милованова завершила вничью и проиграла мексиканке.





Анастасия Дорохова





