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13:30, 14 октября 2024 года Командиры орловской "Бригады Катукова" обучились разведке в Российском университете спецназа Они прошли курсы повышения квалификации.



Фото: "Бригада Катукова" Орловская народная дружина

Замкомандира "Бригады Катукова" по боевой подготовке и командир оперативного отряда «Бригады Катукова» прошли курсы повышения квалификации по направлению "Специальная разведка" Российского университета спецназа имени Владимира Путина. Об этом сообщили в социальных сетях народной дружины.



Дружинники обновили знания по тактической, огневой и медицинской подготовке, овладели навыками ведения боевых действий в условиях сложной горно-лесистой местности, а также выстроили взаимодействие с коллегами, проходящими службу или работающими в соседних с Орловщиной регионах.

"Это позволит нам более эффективно оказывать комплексное содействие силовому блоку региона в обеспечении общественного порядка и региональной безопасности", – отметили в дружине.





Артем Ежаков





