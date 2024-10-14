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12:30, 14 октября 2024 года В Орловской области возвели новый фельдшерский пункт Он появился в селе Нетрубеж Колпнянского района.



Фото: департамент здравоохранения Орловской области

В селе Нетрубеж Колпнянского района Орловской области возведен новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Он заменит старый ФАП.

На возведение потратили 4,5 миллиона рублей. ФАП строился в рамках национального проекта "Здравоохранение" и программы "Модернизация первичного звена здравоохранения".



Медучреждение уже оснащено мебелью и нужным для работы оборудованием. Как добавили в региональном департаменте здравоохранения, ФАП еще должен пройти лицензирование, а близлежащую территорию предстоит благоустроить.

"Если погода позволит, то благоустройство проведут уже в этом году. После этого фельдшерско-акушерский пункт откроет свои двери для пациентов. Их на закрепленной за ФАПом территории более 500", – сообщили в депздраве.





Артем Ежаков





