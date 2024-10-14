В Орловской области возвели новый фельдшерский пункт
Он появился в селе Нетрубеж Колпнянского района.
Фото: департамент здравоохранения Орловской области
В селе Нетрубеж Колпнянского района Орловской области возведен новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Он заменит старый ФАП.
На возведение потратили 4,5 миллиона рублей. ФАП строился в рамках национального проекта "Здравоохранение" и программы "Модернизация первичного звена здравоохранения".
Медучреждение уже оснащено мебелью и нужным для работы оборудованием. Как добавили в региональном департаменте здравоохранения, ФАП еще должен пройти лицензирование, а близлежащую территорию предстоит благоустроить.
"Если погода позволит, то благоустройство проведут уже в этом году. После этого фельдшерско-акушерский пункт откроет свои двери для пациентов. Их на закрепленной за ФАПом территории более 500", – сообщили в депздраве.