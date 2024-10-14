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11:32, 14 октября 2024 года В Орловской области нашли подозреваемых в убийстве косуль В деле фигурируют двое жителей Урицкого района.



Фото: департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области

В Орловской области нашли подозреваемых в убийстве косуль. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, в деле фигурируют двое жителей Урицкого района – 1993-го и 1990-го годов рождения.



Напомним, 13 октября стало известно, что на территории Нарышкинского природного парка застрелили двух косуль. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о незаконной охоте. По ее окончании один из участников ранил другого выстрелом.



Полицейские изъяли тепловизор, прибор ночного видения, глушитель и карабин, которые использовались при незаконной охоте. По факту ранения одного из фигурантов также проводится проверка.





Артем Ежаков





