Главная » Новости



14:00, 14 октября 2024 года Орловский суд не сжалился над курьерами мошенников Приговор двум гражданам Узбекистана оставлен без изменения.





Орловский областной суд оставил без изменений приговор Мценского районного суда в отношении двух граждан Узбекистана. Ранее их признали виновными в мошенничестве.



Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, осужденные выступали в роли курьеров – забирали деньги у обманутых мошенниками людей и переводили на счета злоумышленников. В июле 2023-го года за день мужчины получили более 800 тысяч рублей от четырех потерпевших. Преступников по горячим следам задержали сотрудники мценского отдела МВД России.



Оба осужденных проведут в колонии общего режима по четыре с половиной года.





Артем Ежаков





