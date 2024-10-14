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12:00, 14 октября 2024 года В Орле отремонтировали сквер Ветеранов Общественную территорию благоустроили после обращения "Народного фронта".





Видео: "Народный фронт" Орловской области

В Орле после обращения «Народного фронта» отремонтировали сквер Ветеранов. Благоустройство шло больше года.

"Сегодня мы уже видим уложенную брусчатку, отсыпку газонов и частичный выпил деревьев", – сообщили в "НФ". Напомним, что ранее подрядчик не уложился в установленные сроки 15 октября 2023-го года. Контракт с ним расторгли, но нового исполнителя найти не могли.





Артем Ежаков





