В Орле отремонтировали сквер Ветеранов

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12:00, 14 октября 2024 года
В Орле отремонтировали сквер ВетерановОбщественную территорию благоустроили после обращения "Народного фронта".
Видео: "Народный фронт" Орловской области
В Орле после обращения «Народного фронта» отремонтировали сквер Ветеранов. Благоустройство шло больше года.
Напомним, что ранее подрядчик не уложился в установленные сроки 15 октября 2023-го года. Контракт с ним расторгли, но нового исполнителя найти не могли.
"Сегодня мы уже видим уложенную брусчатку, отсыпку газонов и частичный выпил деревьев", – сообщили в "НФ".
Артем Ежаков
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