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11:00, 14 октября 2024 года В Орловской области пополнился реестр недобросовестных подрядчиков Им признана компания "Техресурс".





Реестр недобросовестных подрядчиков в Орловской области пополнился липецкой компанией "Техресурс". Об этом сообщили в региональном управлении федеральной антимонопольной службы. С обращениями о включении фирмы в "черный список" обратилась администрация Колпнянского района.



Как сообщили в ФАС, подрядчик не приступил к благоустройству дворов в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", поэтому заказчик решил в одностороннем порядке расторгнуть соглашение.

"Комиссией управления было принято четыре решения о включении сведений в отношении подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года. Компания пыталась оспорить решение, однако арбитражный суд поддержал позицию УФАС", – сообщили в ведомстве.





Артем Ежаков





