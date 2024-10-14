В Орловской области пополнился реестр недобросовестных подрядчиков
Им признана компания "Техресурс".
Реестр недобросовестных подрядчиков в Орловской области пополнился липецкой компанией "Техресурс". Об этом сообщили в региональном управлении федеральной антимонопольной службы. С обращениями о включении фирмы в "черный список" обратилась администрация Колпнянского района.
Как сообщили в ФАС, подрядчик не приступил к благоустройству дворов в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", поэтому заказчик решил в одностороннем порядке расторгнуть соглашение.
"Комиссией управления было принято четыре решения о включении сведений в отношении подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года. Компания пыталась оспорить решение, однако арбитражный суд поддержал позицию УФАС", – сообщили в ведомстве.