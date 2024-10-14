В Орле мужчина переходил дорогу на красный и попал под колеса "Лады"
Пешеход госпитализирован.
Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области
13 октября в семь часов вечера на улице Раздольной в Орле 41-летний пешеход попал под колеса "Лады Калины". Как сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции, мужчина шел по "зебре" на запрещающий сигнал светофора.
С травмами пешехода пришлось госпитализировать.
За прошедшие сутки на территории Орловской области случилось 17 ДТП, шесть человек получили ранения.