Главная » Новости



10:30, 14 октября 2024 года В Орле мужчина переходил дорогу на красный и попал под колеса "Лады" Пешеход госпитализирован.



Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области

13 октября в семь часов вечера на улице Раздольной в Орле 41-летний пешеход попал под колеса "Лады Калины". Как сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции, мужчина шел по "зебре" на запрещающий сигнал светофора.



С травмами пешехода пришлось госпитализировать.



За прошедшие сутки на территории Орловской области случилось 17 ДТП, шесть человек получили ранения.







Артем Ежаков





