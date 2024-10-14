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10:00, 14 октября 2024 года
Орловцы пробежали "Московский марафон"Забеги состоялись 12 – 13 октября.
Фото: Даниил Бредихин
Орловцы стали участниками главного массового бегового старта страны – "Московского марафона". Забег состоялся 13 октября. Всего на марафон зарегистрировались более 40 тысяч участников.
В числе марафонцев была и орловская команда – предприниматель Даниил Бредихин с друзьями Дмитрием, Сергеем и Алексеем, причем последний бежал с дополнительной нагрузкой в девять килограммов.
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