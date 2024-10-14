В Мценске из пожара в многоэтажке спасены три человека
Причиной ЧП могла стать брошенная с верхних этажей сигарета.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
Около полудня 12 октября на улице Кузьмина в Мценске загорелся балкон в квартире на пятом этаже девятиэтажки. Как рассказали в ГУ МЧС России по региону, причиной ЧП могла стать брошенная с верхних этажей сигарета.
Пожарными спасены три человека, двое эвакуированы. Никто не пострадал.
В результате ЧП выгорел угол балкона, пламенем повреждены балконное окно и дверь. Остальную квартиру удалось отстоять от огня.