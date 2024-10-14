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8:40, 14 октября 2024 года Православные орловцы отмечают Покров Пресвятой Богородицы 14 октября праздничные богослужения проходят во всех храмах Орловщины.





14 октября православная церковь отмечает Покров Пресвятой Богородицы. В этот день верующие вспоминают о явлении Пречистой в Константинополе.



Тогда Византийская империя воевала с восточными соседями. Большое количество людей собрались вместе в храме, чтобы попросить заступничества у Матери Божией. Однако то, как Пречистая распростерла свой омофор перед молящимися, увидеть смогли лишь Андрей Юродивый и его ученик Епифаний. Вскоре поднялась буря, которая разметала корабли врагов и спасла город.





Артем Ежаков





