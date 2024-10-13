Главная » Новости



12:00, 13 октября 2024 года "Вести-Орел. События недели" с Анастасией Тычинской



Расскажем, что важного и интересного произошло в регионе за неделю с по 13 октября 2024 года:



- Тепло в каждый дом. Расскажем, как стартовал отопительный сезон в регионе.



- Пробка в Зареченском микрорайоне. Почему образовалась пробка не только из машин, а и из людей?



- Итоги "Вахты памяти" в нашем выпуске.



- Расскажем, какую опасность представляет для орловцев коронавирус осенью 2024 года.



- Кромчанка Галина Рожнова воспитала 11 детей. А теперь заботится о 17 внуках. В чем секрет "Матери-героини"?





Вести-Орёл





