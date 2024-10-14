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8:15, 14 октября 2024 года На Орловщину завезли почти 115 тысяч инкубационных яиц кур из Чехии Партию приобрело ливенское предприятие для последующего выращивания цыплят.



Фото: архив

В Орловскую область прибыла очередная партия инкубационных яиц из Чешской Республики. В этот раз в регион доставили 114 840 яиц, предназначенных для выведения цыплят. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.



Транспортировка осуществлялась автомобильным транспортом на птицеводческое предприятие, расположенное в Ливенском районе. Выгрузку партии контролировали специалисты ведомства.



По данным Россельхознадзора, с начала года ливенское предприятие получило более 3,5 миллионов инкубационных яиц кур из Словакии, Чехии и Испании.







Сергей Мерцалов





