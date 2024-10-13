Главная » Новости



8:20, 13 октября 2024 года День Михаила Соломенного: народные приметы на 13 октября 2024 Каких правил стоит придерживаться в этот день по народному календарю.





13 октября 2024 по народному календарю отмечается день Михаила Соломенного. Какие есть обычаи, что можно делать, а от каких дел и поступков лучше воздержаться? Рассказываем.



Православные верующие вспоминают святого Михаила. Хороший день, чтобы посетить церковь. Наши предки сжигали соломенные постели (отсюда и название праздника), утепляли дома, вели всяческие приготовления к зиме и холодам. Принято было поливать порог святой водой, хорошей приметой считалось купать детей: тогда зима пройдет без болезней. На Михаила Соломенного не женились, а еще не носили грязную или неаккуратную одежду - это сулит потерю денег.



Есть и ряд примет, связанных с погодой. Если 13 октября дождь, то на пороге морозы. Сильный ветер обещает перемену погоды, а если пошел снег, то значит зима придет еще не скоро. Если с берез и лип опали почти все листья, то на будущий год будет хороший урожай, в лесу мало грибов, но много орехов - к суровой зиме.





Ольга СУПОНЕВА





