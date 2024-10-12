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18:00, 12 октября 2024 года Жителей Орла учили, как правильно накладывать жгут в случае кровотечения Это один из навыков, которые можно освоить на курсах первой помощи и тактической медицины.







12 октября в администрации Железнодорожного района Орла прошли курсы первой помощи и тактической медицины. Это бесплатные занятия, которые проводятся каждую субботу. На них слушатели узнали, как правильно накладывать жгут в случае кровотечения.



По словам начальника управления по безопасности администрации города Игоря Тарасова, цель этих курсов - научить всех желающих оказывать помощь как себе, так и окружающим. Знаниями делятся студенты всероссийского корпуса спасателей. На одном из занятий побывала Мария Семак.





Мария Семак





