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17:23, 12 октября 2024 года Орловские студенты побывали на экскурсии в Государственной Думе Будущие политологи заглянули в кабинеты, где принимаются решения о судьбе нашей страны.



Фото: "Вести-Орел"

Студенты опорного вуза побывали на экскурсии в Государственной Думе. Им рассказали о внутреннем устройстве Думы и о том, как происходит процесс разработки и принятия законов в Российской Федерации.



Студенты смогли пообщаться с теми, кто помогает этой огромной государственной машине функционировать. Особенно впечатлили их сами Троекуровские палаты. В этих стенах творилась история России, и, возможно, будущие политологи станут частью этого масштабного процесса.





Мария Семак





