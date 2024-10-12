Орловские студенты побывали на экскурсии в Государственной Думе
Будущие политологи заглянули в кабинеты, где принимаются решения о судьбе нашей страны.
Фото: "Вести-Орел"
Студенты опорного вуза побывали на экскурсии в Государственной Думе. Им рассказали о внутреннем устройстве Думы и о том, как происходит процесс разработки и принятия законов в Российской Федерации.
Студенты смогли пообщаться с теми, кто помогает этой огромной государственной машине функционировать. Особенно впечатлили их сами Троекуровские палаты. В этих стенах творилась история России, и, возможно, будущие политологи станут частью этого масштабного процесса.