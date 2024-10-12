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17:45, 12 октября 2024 года Школьники из Глазуновки отправили на курское направление 10 000 литров воды Они набрали ее в Источнике Казанской Иконы Божией Матери.



Фото: скриншот из видео "Народного фронта" Орловской области

Школьники из Глазуновки собрали и отправили бойцам на курское направление 10 000 литров питьевой воды. Живительную влагу они набрали в Источнике Казанской Иконы Божией Матери. Об этом сообщили в "Народном фронте" Орловской области.



Также ребята собрали для военных 50 килограммов овощей и солений, 20 килограммов продуктов и 30 килограммов варенья. Военные из 13-го танкового полка выразили благодарность глазуновским школьникам за оказанную помощь.







Сергей Мерцалов





