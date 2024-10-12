Школьники из Глазуновки отправили на курское направление 10 000 литров воды
Они набрали ее в Источнике Казанской Иконы Божией Матери.
Фото: скриншот из видео "Народного фронта" Орловской области
Школьники из Глазуновки собрали и отправили бойцам на курское направление 10 000 литров питьевой воды. Живительную влагу они набрали в Источнике Казанской Иконы Божией Матери. Об этом сообщили в "Народном фронте" Орловской области.
Также ребята собрали для военных 50 килограммов овощей и солений, 20 килограммов продуктов и 30 килограммов варенья. Военные из 13-го танкового полка выразили благодарность глазуновским школьникам за оказанную помощь.