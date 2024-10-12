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17:00, 12 октября 2024 года В Орловской области за счет бюджета школьной формой обеспечили 13 тысяч детей Общая сумма такой поддержки составила 52 миллиона рублей.



Фото: архив

В 2024 году в Орловской области школьной и спортивной формой обеспечили 13 тысяч детей из многодетных семей. Общая сумма поддержки составила 52 миллиона рублей.



Право на единовременное пособие имел один из родителей. Размер выплаты - 4 тысячи рублей.



Эта мера поддержки заменила собой ранее действующую выплату к началу учебного года для многодетных семей в размере 697,7 рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.







Сергей Мерцалов





