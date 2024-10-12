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16:33, 12 октября 2024 года Орловским школьникам рассказали, как получить преимущества при поступлении в вуз Встреча прошла в Штабе общественной поддержки.







Как правильно подготовиться к олимпиаде и получить преимущества при поступлении в ВУЗ? Об этом орловским школьникам рассказали волонтеры образования. Встреча прошла в Штабе общественной поддержки "Единой России".



Председатель Орловской областной общественной организации "Орловский союз молодежи – XXI век" Елена Цыганкова отметила, что сфера образования – это не только источник знаний, но и возможность выбрать свой профессиональный путь и определить свое место в жизни.



В этом убеждены Игорь Ельчинов и Мария Преснецова - победители многочисленных олимпиад по физике, математике и информатике. Они поделились своим опытом с орловскими школьниками.





Владимир Маряшин





