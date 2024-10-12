В Кромской ЦРБ паллиативную помощь получили более 500 человек
Сейчас в отделении находится около тридцати пациентов.
12 октября отмечается Всемирный день хосписов и паллиативной помощи. В эти же дни два года назад в Кромской ЦРБ открылось паллиативное отделение. С тех пор более 500 жителей Орловской области получили здесь необходимую помощь.
Паллиативных пациентов нельзя вылечить, но можно облегчить им жизнь, уменьшить боль и поддержать. Этим занимаются два врача, девять медсестер и шесть санитарок - все они люди с большим сердцем.
- Нам никто ни в чем здесь не отказывает. Любую помощь мы получаем очень быстро, - рассказала одна из пациенток Марианна Халатова.
Сейчас в отделении около 30 человек. Это онкологические больные, люди после инсультов, с деменцией или просто очень пожилые. Все они в один голос благодарят медработников, которые заботятся о них.