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15:00, 12 октября 2024 года В Кромской ЦРБ паллиативную помощь получили более 500 человек Сейчас в отделении находится около тридцати пациентов.







12 октября отмечается Всемирный день хосписов и паллиативной помощи. В эти же дни два года назад в Кромской ЦРБ открылось паллиативное отделение. С тех пор более 500 жителей Орловской области получили здесь необходимую помощь.



Паллиативных пациентов нельзя вылечить, но можно облегчить им жизнь, уменьшить боль и поддержать. Этим занимаются два врача, девять медсестер и шесть санитарок - все они люди с большим сердцем.



- Нам никто ни в чем здесь не отказывает. Любую помощь мы получаем очень быстро, - рассказала одна из пациенток Марианна Халатова.



Сейчас в отделении около 30 человек. Это онкологические больные, люди после инсультов, с деменцией или просто очень пожилые. Все они в один голос благодарят медработников, которые заботятся о них.











Елена Литинская





