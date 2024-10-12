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13:00, 12 октября 2024 года В Орле контрактников проводили на военную службу Торжественная церемония состоялась у здания 29-й школы.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

Еще одна группа орловцев, подписавших контракт с Минобороны, отправилась в зону СВО. Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", проводы бойцов состоялись 11 октября у здания 29-й школы в Орле.



Чтобы присоединиться к защитникам Родины, достаточно обратиться в пункт отбора на военную службу по контракту. Каждый орловец, подписавший контракт, получит единовременную федеральную выплату в размере 400 тысяч рублей и аналогичную региональную выплату. Также военным и их семьям доступны ряд льгот.





Сергей Мерцалов





