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14:00, 12 октября 2024 года Зимой на дорогах Орла будут работать 97 единиц спецтехники Для борьбы с наледью уже заготовлено 30 тысяч тонн пескосоляной смеси.



Фото: архив

В зимний период для уборки снега на дорогах Орла будет задействовано 97 единиц спецтехники. В их числе - комплексные дорожные машины, самосвалы, плугощеточные и тротуароуборочные машины, а также снежные погрузчики и техника для ремонта дорог с использованием литого асфальта.



Как сообщил в своем тг-канале мэр города Юрий Парахин, вся спецтехника уже переоборудована и проверена на исправность. Она полностью готова к выходу на улицы для борьбы со снегом. Кроме того, в этом году для обработки дорог от наледи было заготовлено 30 тысяч тонн пескосоляной смеси.





Сергей Мерцалов





