В Верховском районе высадили 400 елей

В акции приняли участие школьники, лесники и представители районной администрации.
Фото: Управление лесами Орловской области
В рамках Всероссийской акции "Сохраним лес" в Верховском районе высадили 400 саженцев ели. В мероприятии приняли участие школьники и учителя Туровской основной школы, представители администрации Верховского района и Новосильского лесничества.
Как сообщаетинфопортал Орловской области, цель акции - привлечь внимание общественности к вопросам сохранения и восстановления лесного богатства.