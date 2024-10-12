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11:01, 12 октября 2024 года В деревне под Орлом сгорел частный дом По предварительной информации, в нем проживала многодетная семья.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Утром 12 октября в деревне Большая Куликовка в жилом доме произошел пожар. Как сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области, в доме могла проживать многодетная семья.



Информация о возгорании поступила около 7 утра. К моменту прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнем.



К счастью, пожар удалось быстро локализовать. Пострадавших нет. Причины возгорания установят специалисты.





Сергей Мерцалов





