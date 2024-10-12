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10:36, 12 октября 2024 года

В школу и детский сад Зареченского микрорайона в Орле наконец-то подали тепло

Отопление включили с двухдневной задержкой.

Фото: архив

В школу № 51 и детский сад № 91 в Орле начало поступать тепло. Об этом сообщила начальник городского управления образования Анастасия Сергеева
По ее словам, задержка с подачей теплоносителя была вызвана трагедией, которая произошла во время строительства нового выезда из микрорайона "Зареченский". В результате аварии на газопроводе погибли люди.

- В ходе ремонтно-восстановительных работ были выявлены дополнительные неполадки, работы проводились все эти дни. На данный момент теплоноситель подан. И школа №51, и детский сад №91 начали отапливаться, - рассказала Сергеева.

Она также отметила, что из 72 детсадов восемь дошкольных учреждений оставались без отопления, а также две школы. Это связано с тем, что часть образовательных учреждений получает тепло от котельных, которые отапливают многоквартирные дома.

В мэрии заверили, что сегодня, 12 октября, тепло будет подано во все школы и детские сады города.






Сергей Мерцалов
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