В Орловской области откроют еще один ПВР

|
|суббота 12.10.2024 12:33:51
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
12:11, 12 октября 2024 года
В Орловской области откроют еще один ПВРОн появится в Корсаковском районе.
Фото: архив
В Корсаковском районе Орловской области появится еще один ПВР. Его планируют разместить в здании Центра по обеспечению деятельности Казначейства России, которое сейчас не используется.
Вопрос обсудили на совещании, которое провел первый замгубернатора Орловской области Владимир Ивановский. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".
На сегодняшний день в регионе уже функционируют 39 ПВР, организованных на базах санаториев, школ, больниц и других учреждений социальной сферы. Из них шесть являются областными и 33 - муниципальными.
Сергей Мерцалов
|
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.