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12:11, 12 октября 2024 года В Орловской области откроют еще один ПВР Он появится в Корсаковском районе.



Фото: архив

В Корсаковском районе Орловской области появится еще один ПВР. Его планируют разместить в здании Центра по обеспечению деятельности Казначейства России, которое сейчас не используется.



Вопрос обсудили на совещании, которое провел первый замгубернатора Орловской области Владимир Ивановский. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".



На сегодняшний день в регионе уже функционируют 39 ПВР, организованных на базах санаториев, школ, больниц и других учреждений социальной сферы. Из них шесть являются областными и 33 - муниципальными.











Сергей Мерцалов





