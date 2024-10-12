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8:20, 12 октября 2024 года

12 октября 2024 день Феофана Милостивого: народные приметы

Какие есть поверья, что можно делать и что нельзя.


В народном календаре 12 октября 2024 - день Феофана Милостивого. Издавна, сложились народные приметы, связанные с праздником. Во что верили наши предки, какие соблюдали обычаи, что можно и чего нельзя делать в этот день? Рассказываем.

Если вы нашли деньги или ценные вещи в этот день, поднимать и забирать их не стоит, приметы говорят, что это сулит финансовые проблемы. Также не стоит давать деньги в долг и брать их взаймы. Кроме того, сегодня лучше ни с кем не ссориться:  конфликт может затянуться на долгое время. Ничего хорошего не сулит и хвастовство. А еще лучше не делиться своими планами.

День Феофана Милостивого хорош для охотников. Хороший день, чтобы совершить добрые поступки: вернется вдвойне.

По состоянию природы можно судить о дальнейшей погоде. Так, туманы сулят теплое продолжение осени, гроза 12 октября к обилию снега зимой. Если на вишневых деревьях еще не опали листья, то первый выпавший снег не задержится, растает.


Ольга СУПОНЕВА
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