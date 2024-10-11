пятница 11.10.2024 23:23:10 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

21:00, 11 октября 2024 года

Орловец ищет порядочную семью с детьми, чтобы подарить им дом

Такое решение принял уроженец села Спешнева Николай Хохлов.



В администрации Спешневского сельского поселения Корсаковского района ищут порядочную семью с детьми, чтобы бесплатно передать ей в собственность прекрасный дом с большим участком. Такое решение принял уроженец села Спешнево Николай Хохлов.

- Люди остаются без крова, и мы решили все вместе отдать этот дом хорошей семье, которая пострадала от бомбежек, - рассказал Николай.

Дом, который построил его дед, отвечает самым высоким требованиям: кухня укомплектована всем необходимым, есть санузел, три комнаты и возможность увеличить жилплощадь. Николай и его супруга сделали капитальный ремонт: крыша не протекает, техника и мебель остаются на месте. Рядом с домом расположен просторный сарай с сельскохозяйственным оборудованием, чтобы новые хозяева могли обрабатывать землю и сад.

Николай Хохлов и его дети уже давно переехали в Подмосковье и успешно там обосновались. Теперь они хотят сделать подарок порядочной и трудолюбивой семье, которая готова поселиться в Спешнево.


Татьяна Тимохина
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.