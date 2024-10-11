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21:00, 11 октября 2024 года Орловец ищет порядочную семью с детьми, чтобы подарить им дом Такое решение принял уроженец села Спешнева Николай Хохлов.







В администрации Спешневского сельского поселения Корсаковского района ищут порядочную семью с детьми, чтобы бесплатно передать ей в собственность прекрасный дом с большим участком. Такое решение принял уроженец села Спешнево Николай Хохлов.



- Люди остаются без крова, и мы решили все вместе отдать этот дом хорошей семье, которая пострадала от бомбежек, - рассказал Николай.



Дом, который построил его дед, отвечает самым высоким требованиям: кухня укомплектована всем необходимым, есть санузел, три комнаты и возможность увеличить жилплощадь. Николай и его супруга сделали капитальный ремонт: крыша не протекает, техника и мебель остаются на месте. Рядом с домом расположен просторный сарай с сельскохозяйственным оборудованием, чтобы новые хозяева могли обрабатывать землю и сад.



Николай Хохлов и его дети уже давно переехали в Подмосковье и успешно там обосновались. Теперь они хотят сделать подарок порядочной и трудолюбивой семье, которая готова поселиться в Спешнево.





Татьяна Тимохина





