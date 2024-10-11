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20:30, 11 октября 2024 года Аграрии из Орловской области собрали почти 400 тысяч тонн рапса Большую часть урожая переработают на местном маслозаводе.







Орловские аграрии начали активно выращивать рапс около 15 лет назад. Но уже сегодня регион занимает лидирующие позиции в Центральном федеральном округе по сбору этой масличной культуры.



В 2024 году на Орловщине собрали почти 400 тысяч тонн рапса. Практически весь урожай будет переработан на орловском маслозаводе.



Основные продукты, получаемые из рапса, - это масло и шрот. Шрот используется в качестве корма для животных, а масло в основном экспортируется.



За первые полгода были достигнуты впечатляющие результаты: произведено 96 тысяч тонн нерафинированного масла и 31 тысяча тонн рафинированного. Орловщина удерживает лидерство в ЦФО по урожаю рапса уже второй год подряд.





Антон Киселёв





