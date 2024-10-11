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20:00, 11 октября 2024 года Орловским школьникам напомнили правила поведения на железной дороге Профилактическую работу проводят сотрудники московской магистрали.







В преддверии осенних каникул сотрудники московской магистрали напомнили школьникам о правилах безопасности на железнодорожных путях. Правила очень просты: чтобы избежать несчастных случаев, следует переходить пути только по пешеходным переходам, мостам и тоннелям.



А еще важно снимать наушники и капюшон, отвлечься от гаджетов, внимательно посмотреть по сторонам и не пытаться проскочить перед приближающимся поездом. Эти правила должны быть усвоены каждым школьником. Особенно это касается учебных заведений, расположенных вблизи железнодорожных путей.



Одна из них - школа № 31 города Орла. Здесь в каждом классе висят памятки по безопасности. Кроме того, проводятся классные часы, на которых детям рассказывают о повышенной опасности на железнодорожных путях и учат их правильному поведению.





Эльза Ахмедбекова





