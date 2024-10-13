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11:00, 13 октября 2024 года В Орле наградили городских благотворителей Меценатов чествовали в торжественной обстановке.



Фото: администрация города Орла

11 октября в администрации Орла прошла церемония награждения меценатов, которые внесли значительный вклад в развитие города. На празднике были отмечены 20 жителей города, активно участвующих в муниципальных акциях и других социально значимых мероприятиях.



Благодарственные письма меценатам вручил заместитель мэра Орла Игорь Печерский. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.



- Пусть все, что вы делаете для города, вернется к вам с тройной силой. Вы вкладываете в нашу малую Родину не только деньги, но и свою душу и любовь, помогаете как материально, так и духовно, - отметил Игорь Печерский.





Сергей Мерцалов





