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19:30, 11 октября 2024 года Орловчанка завоевала медаль на всероссийских соревнованиях по армрестлингу "Кубок Балтики" состоялся в Санкт-Петербурге.



Фото: федерация армрестлинга Санкт-Петербурга

Орловчанка Юлия Амелина завоевала медаль на всероссийских соревнованиях по армрестлингу "Кубок Балтики", которые прошли в Санкт-Петербурге. В состязаниях приняли участие 173 спортсмена из 34 регионов страны. За победу боролись 35 женщин и 138 мужчин.



Юлия выступала в весовой категории до 80 килограммов и заняла третье место в сумме двоеборья. Она показала второй результат в борьбе на левой руке и третий - на правой. Об этом сообщает региональный департамент физической культуры и спорта.













Анастасия Дорохова





